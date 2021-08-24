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    Ryan Babel: Evime gidiyorum

    Ryan Babel: Evime gidiyorum

    Galatasaray'ın yeni sezonda göndermeyi planladığı Ryan Babel'den bir paylaşım geldi.
    • Haber Merkezi
    • 24.08.2021 - 13:05
    • Güncelleme : 24.08.2021 - 13:30
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    Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken; takımdan ayrılacak olan futbolcular da yavaş yavaş belli olmaya başladı.

    Yapılan transferlerin ardından kadrosundaki yabancı futbolculardan vazgeçmek zorunda olan Galatasaray'da 34 yaşındaki Ryan Babel, veda edecek isimler arasında yer alıyor.

    Ryan Babel: Evime gidiyorum #1

    “EVİME GİDİYORUM”

    Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve sarı-kırmızılı kulüpten 2.5 milyon euro garanti maaş alan Ryan Babel, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Evime gidiyorum" paylaşımını yaparak bir anlamda mesaj gönderdi.

    Ryan Babel dün de Hatayspor maçının ardından Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, kendisine güvenilmediğini ima eden bir fotoğraf paylaşmıştı

    Ryan Babel: Evime gidiyorum #2

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