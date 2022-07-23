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    Ryan Babel, Eyüpspor'da

    Ryan Babel, Eyüpspor'da

    Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Ryan Babel, 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor ile anlaşma sağladı.
    • 23.07.2022 - 09:03
    • Güncelleme : 23.07.2022 - 10:54
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    Galatasaray ile yolları ayrılan Ryan Babel'in yeni durağı netlik kazandı. Bu sezon yaptığı transferlerle dikkat çeken 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Hollandalı futbolcunun transferini resmen açıkladı.

    Babel, İstanbul ekibine bir yıllık imza attı. Eyüpspor, Süper Lig'e çıkarsa 35 yaşındaki futbolcunun kontratı bir yıl daha uzayacak.

    Ryan Babel, Eyüpspor da #1

    “Buraya geldiğim için çok mutluyum”

    İmzası sonrası kulüp sitesine kısa bir açıklama yapan Babel, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Şampiyonluk hedefleyen bir kulübe geldim. Eyüpspor için şampiyonluk yolunda elimden gelen bütün gayreti göstereceğim." dedi.

    Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da 43 maçta süre alan Ryban Babel, 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

    Ryan Babel, Eyüpspor da #2

    Gece hayatını seviyor

    Bir dönem Galatasaray'da oynayan Ryan Donk, Babel ve Lemina, gece hayatında görüntülenmişti.

    Yabancı oyuncuların görüntüleri sosyal medyada oldukça fazla gündem olmuştu.

    Ryan Babel, Eyüpspor da #3

    Ryan Babel, Eyüpspor da #4


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