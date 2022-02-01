Ryan Babel'in Hull City'ye transfer olamamasının nedeni

Devre arasında Galatasaray'dan ayrılması beklenen ve Hull City ile anılan Ryan Babel takımda kaldı. Sarı-kırmızılılar, Hollandalı futbolcuyu ikna edemedi.

Galatasaray'dan ayrılması beklenen isimlerden Ryan Babel, takımda kaldı. Kış transfer döneminde adı Süper Lig ve Hull City ile anılan Ryan Babel, ayrılmaktan vazgeçti.

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel'e, Hull City ve Eyüpspor talip oldu. Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Galatasaray'dan Babel'i resmen istedi. Ancak dün itibariyle İngiltere'de transfer dönemi sona erdi.

İKNA OLMADI

Transferin gerçekleşmeme sebebi ise Ryan Babel'i ikna edemedi. Tecrübeli yıldızın 2 milyon euroluk alacağı, transferin iptal olmasına neden oldu.

Performansıyla eleştirilerin hedefindeki Ryan Babel, bu sezon Galatasaray'da 26 maçta forma giydi. 35 yaşındaki yıldız 1 gol, 1 asistle oynadı.