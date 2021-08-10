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    Ryan Donk, Karagümrük yolunda

    Ryan Donk, Karagümrük yolunda

    Galatasaray'dan ayrılan Ryan Donk'un yeni adresinin Fatih Karagümrük olması bekleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 10.08.2021 - 08:49
    • Güncelleme : 10.08.2021 - 09:26
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    Süper Lig'de geçen sezon oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Karagümrük, ligin kaliteli isimlerinden Ryan Donk'u da renklerine bağlıyor.

    İstanbul temsilcisi, bir süredir savunmanın göbeğine tecrübeli bir isim arıyordu. Yabancı kontenjanı sebebiyle Galatasaray, 35 yaşındaki futbolcuyla yollarını ayırmıştı.

    Ryan Donk, Karagümrük yolunda #1

    EL SIKIŞILDI

    Ryan Donk, Hollanda'dan da teklifler alıyordu ancak bu aşamada devreye Karagümrük girdi. İstanbul'u çok seven ve kariyerini burada sürdürmek isteyen başarılı stoper de bu öneriyi kabul etti.

    Bonservisi elinde olan Donk'un, kısa süre içinde Karagümrük kulübüyle resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

    Ryan Donk, Karagümrük yolunda #2

    501 MAÇTA FORMA GİYDİ

    Donk, kariyerinde 501 maça çıktı. 35 defa ağları sarstı, 38 de asisti bulunuyor. İstanbul ekibi daha önce Juventus, Roma, Bayern Münih gibi devlerde forma giyen 34 yaşındaki dünyaca ünlü stoper Mehdi Benatia'yı da kadrosuna katmıştı.

    Ryan Donk, Karagümrük yolunda #3

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