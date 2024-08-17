Ryan Kent çıkmazı! Hiçbir takımla görüşmüyor

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Fenerbahçe'nin geçen sezon transfer ettiği Ryan Kent, Süper Lig'de birçok kulüpten teklif almasına rağmen sarı-lacivertli formadan ayrılmayı düşünmüyor.
27 yaşındaki İngiliz oyuncu, İstanbul'daki yaşamından ve Fenerbahçe'deki kazancından memnun. Bu nedenle, kendisine gelen transfer tekliflerine soğuk bakıyor.
GEÇEN SEZON PERFORMANSI
Fenerbahçe'deki ilk sezonunda toplamda 19 maça çıkan Ryan Kent, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
Kulüple mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Kent, takımda kalmayı tercih ediyor.
TRANSFERDE SORUN ÇIKARIYOR
Geçen sezon Lazio'ya gitmek istemeyen Kent, bu yıl da transfer görüşmelerinde benzer bir tutum sergiliyor.
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