Ryan Kent için Galatasaray iddiası

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Fenerbahçe'nin sözleşmesini feshettiği Ryan Kent için eski takımı Rangers'tan açıklama geldi.

İskoç ekibinin teknik direktörü Philippe Clement, Kent'in transferiyle ilgili gelen soruya cevap verdi.

TEKNİK DİREKTÖRDEN CEVAP VAR

Clement, "Bir yıldır söylentilerle ilgili bir şeyler söylemekten kaçındım. Yine dedikodularla ilgili bir şey söylemeyeceğim. Elbette Ryan Kent'i uzun zamandır tanıyorum. Rangers'a transfer olduğu dönemde onu Brugge'ye almak istemiştim ama sanırım Rangers daha iyi bir anlaşma sundu ve Kent, Rangers'ı tercih etti. Ama şu anda transferle ilgili dedikodulara girmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY İSTİYOR İDDİASI

Öte yandan futbolcuyla Rangers ve Leed United'ın yanı sıra Galatasaray'ın da ilgilendiği iddiaları var.

Sarı-kırmızılı cepheden henüz konuya ilişkin açıklama gelmese de taraftarlar yıldız futbolcunun dinamiklerinin Galatasaray için uygun olduğunu ifade ediyor.

19 MAÇTA 1 GOL 2 ASİST

27 yaşındaki Ryan Kent, Fenerbahçe'ye transferinden önce 2018-2023 yılları arasında Rangers forması giymişti. İskoç ekibinde 218 maça çıkan Ryan Kent, 33 gol, 56 asistlik performans ortaya koydu.

İngiliz oyuncu, Fenerbahçe'de ise 19 maçta sahaya çıktı ve 1 gol, 2 asistlik katkı sağladı.