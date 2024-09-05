Ryan Kent şartını sundu: Sözleşmemi feshetmek istiyorsanız...

Haber Merkezi
Fenerbahçe'de 2023-24 sezonunun ilk transferi olan Ryan Kent, beklentilerin altında kalmıştı.
Ryan Kent'in geçtiğimiz sezonun devre arasında Lazio'ya transferi de oyuncunun istememesi üzerine direkten dönmüştü.
Jose Mourinho'nun planları arasında yer almayan Ryan Kent, yaz transfer döneminde İskoçya, Suudi Arabistan ve Katar'dan gelen teklifleri de geri çevirdi.
3 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
Öte yandan Hürriyet'te yer alan habere göre; Ryan Kent, sözleşme feshini sadece tüm alacaklarının ödenmesi halinde kabul edeceğini yönetime iletti.
27 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusunun Fenerbahçe ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Ryan Kent, bu sezon 1 maça çıkıp 68 dakika forma giydi.
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