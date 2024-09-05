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Ryan Kent şartını sundu: Sözleşmemi feshetmek istiyorsanız...

Ryan Kent şartını sundu: Sözleşmemi feshetmek istiyorsanız... Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Ryan Kent, kendisine talip olan takımları bir bir reddediyor. Kent'in sözleşme fesih şartı ortaya çıktı.