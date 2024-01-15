Ryan Kent'e Arap kancası! 4 milyon euro verdiler
ensonhaber.com

Fenerbahçe'de yıldızlar takıma katılırken, bir yandan da işe yaramayan futbolcuların gönderilmesi için çalışmalar yapılıyor.

Takımdan ayrılması gündemde olan İngiliz sol kanat Ryan Kent'in, Steven Gerrard'ın çalıştırdığı Suudi Arabistan ekibi Al Ettifaq'a transfer olmaya yakın olduğu öğrenildi.

Suudi Arabistan kulübünün, Fenerbahçe'ye 4 milyon euro teklif ettiği kaydedildi.

Gerrard'ın eski öğrencisi

Ryan Kent, İskoç ekibi Rangers'ın formasını terlettiği dönemde Steven Gerrad'ın öğrencisi olmuştu.

27 yaşındaki oyuncu, Al-İttifak'a transferi halinde tecrübeli teknik adam ile yeniden bir araya gelecek.

Fenerbahçe'de bu sezon 15 resmi karşılaşmaya çıkan Ryan Kent, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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Hull City de talip

Öte yandan Ryan Kent'le Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin de ilgilendiği biliniyor.