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Ryan Kent'e Arap kancası! 4 milyon euro verdiler

Ryan Kent'e Arap kancası! 4 milyon euro verdiler Fenerbahçe'nin sezon başında takıma kattığı ancak istenilen verimi alamadığı Ryan Kent'e, eski hocasının takımı talip oldu. Transferin kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor.