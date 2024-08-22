Ryan Kent'e Nice kancası! Kararı bekleniyor Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Ryan Kent için Fransa'nın OGC Nice kulübü resmi teklif sundu.

Haber Merkezi

Süper Lig'de orta saha arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de iç transferde de hareketli günler yaşanıyor.

Sarı-lacivertlilerin geçen sezon kadrosuna kattığı 27 yaşındaki Ryan Kent için Fransa Ligue 1 ekiplerinden OGC Nice'ten yeni bir teklif geldi.

Sports Digitale'nin haberine göre; Nice, Kent için Fenerbahçe'ye resmi teklifini iletti.

Fenerbahçe’nin daha önce de Kent’i göndermek istediği biliniyor, bu nedenle teklifin kabul edilmesi bekleniyor.

LAZIO'YA GİTMEMİŞTİ

Ryan Kent’in Nice'ten gelen teklifi kabul edip etmeyeceği ise transfer sürecindeki belirsiz noktayı oluşturuyor.

Hatırlanacağı üzere İngiliz futbolcu, geçtiğimiz sezonun devre arasında Lazio ile anlaşılmasına rağmen transfer olmaktan vazgeçmiş ve lisansı çıkarılmamıştı.

Fenerbahçe ile mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Kent, sarı-lacivertli forma altında çıktığı 19 maçta 1 gol ve 2 asist yaptı.