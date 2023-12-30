Ryan Kent'e sürpriz talip! Acun Ilıcalı düğmeye bastı Fenerbahçe'de sezon başından bu yana istediği süreleri alamayan Ryan Kent, yönetime ayrılmak istediğini resmen bildirdi.

ensonhaber.com

Fenerbahçe'ye geçen sezonun sonunda (transfer dönemi başlamadan) transfer edilen Ryan Kent, İsmail Kartal'ın gözüne bir türlü giremedi.

Kendisine verilen şansları değerlendiremeyen İngiliz oyuncu takımdan ayrılmak istiyor.

Hull City ilgileniyor

Yönetimle görüşen Kent'e izin çıkarken, Premier Lig başta olmak üzere Championship ve İskoçya Ligi'nden de talipler var.

Fenerbahçe'nin bedelsiz olarak kadroya kattığı ve kiralık olarak göndermeye sıcak baktığı deneyimli futbolcu ile Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City de ilgileniyor.

27 yaşındaki yıldızın Hull City'ye gitmeye sıcak baktığı öğrenilirken, diğer kulüplerle de dirsek temasında olduğu kaydedildi.

1 gol 2 asist

Fenerbahçe'de bu sezon 15 resmi karşılaşmaya çıkan Kent, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.