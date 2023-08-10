Ryan Mendes, Fatih Karagümrük'te

Transfer çalışmalarını sürdüren Fatih Karagümrük, sol kanat takviyesi yaptı. Son olarak Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al-Nasr'da forma giyen Ryan Mendes, Fatih Karagümrük'e imza attı.
Fatih Karagümrük 33 yaşındaki Ryan Mendes ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını bildirdi.
Resmi duyuru geldi
Transferle ilgili İstanbul ekibinden yapılan açıklamada şunları söyledi:
Yeşil Burun Adalı milli kanat oyuncusu Ryan Mendes’i 2 yıllığına kadromuza kattık. Kendisine yeni sezonda Karagümrük forması altında başarılar dileriz.