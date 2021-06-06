Saba Lobjanidze, Hatayspor'da

Hatayspor, geçtiğimiz sezon MKE Ankaragücü'nde forma giyen Saba Lobjanidze ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig'in flaş ekiplerinden Hatayspor bir transfer daha gerçekleştirdi.

Akdeniz ekibi, MKE Ankaragücü'nde forma giyen Saba Lobjanidze ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

UZAKTAN BAĞLANTI YAPILDI

Kulüpten yapılan açıklamada "Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, 3 yıllık sözleşme imzaladığımız, şu anda Gürcistan Milli Takım kampında bulunan sağ kanat oyuncusu Saba Lobjanidze ile zoom görüşmesi gerçekleştirdi" denildi.