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    Saba Lobjanidze, Hatayspor'da

    Hatayspor, geçtiğimiz sezon MKE Ankaragücü'nde forma giyen Saba Lobjanidze ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
    • Haber Merkezi
    • 06.06.2021 - 10:26
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    Saba Lobjanidze, Hatayspor'da

    Süper Lig'in flaş ekiplerinden Hatayspor bir transfer daha gerçekleştirdi.

    Akdeniz ekibi, MKE Ankaragücü'nde forma giyen Saba Lobjanidze ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

    UZAKTAN BAĞLANTI YAPILDI

    Kulüpten yapılan açıklamada "Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, 3 yıllık sözleşme imzaladığımız, şu anda Gürcistan Milli Takım kampında bulunan sağ kanat oyuncusu Saba Lobjanidze ile zoom görüşmesi gerçekleştirdi" denildi.

    Saba Lobjanidze, Hatayspor da #1

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