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    Sabri Sarıoğlu ilk kez yorumcu koltuğunda

    Sabri Sarıoğlu ilk kez yorumcu koltuğunda

    Galatasaray'ın simge isimlerinden biri haline gelen Sabri Sarıoğlu beIN Sports'ta yorumcu oldu. Sarı-kırmızılı takımın Gaziantep FK maçının öncesinde konuşan Sabri'nin heyecanlı halleri dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 12.09.2020 - 19:40
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    Galatasaray altyapısından çıktıktan sonra sarı-kırmızılı takımda ve A Milli Takım'da uzun yıllar top koşturan Sabri Sarıoğlu, son olarak Göztepe forması giyerek futbol kariyerini sonlandırmıştı.

    YENİ SEZONDA YAYINCI KURULUŞTA

    Geçtiğimiz günlerde UEFA B-A Birleşik Kursu'nu tamamlayan Sarıoğlu, yayıncı kuruluş beIN Sports'un yorumcusu oldu.

    Yorumculuk kariyerine Galatasaray-Gaziantep FK maçıyla başlayan Sabri'nin heyecanlı hali de dikkatlerden kaçmadı.

    GÜNTEKİN ONAY VE TUGAY KERİMOĞLU DA EŞLİK EDİYOR

    Programda deneyimli futbol adamına Güntekin Onay ve Tugay Kerimoğlu da eşlik ediyor.

    Sabri Sarıoğlu ilk kez yorumcu koltuğunda #1

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