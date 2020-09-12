Sabri Sarıoğlu ilk kez yorumcu koltuğunda

Sabri Sarıoğlu ilk kez yorumcu koltuğunda

Galatasaray'ın simge isimlerinden biri haline gelen Sabri Sarıoğlu beIN Sports'ta yorumcu oldu. Sarı-kırmızılı takımın Gaziantep FK maçının öncesinde konuşan Sabri'nin heyecanlı halleri dikkat çekti.

Galatasaray altyapısından çıktıktan sonra sarı-kırmızılı takımda ve A Milli Takım'da uzun yıllar top koşturan Sabri Sarıoğlu, son olarak Göztepe forması giyerek futbol kariyerini sonlandırmıştı.

YENİ SEZONDA YAYINCI KURULUŞTA

Geçtiğimiz günlerde UEFA B-A Birleşik Kursu'nu tamamlayan Sarıoğlu, yayıncı kuruluş beIN Sports'un yorumcusu oldu.

Yorumculuk kariyerine Galatasaray-Gaziantep FK maçıyla başlayan Sabri'nin heyecanlı hali de dikkatlerden kaçmadı.

GÜNTEKİN ONAY VE TUGAY KERİMOĞLU DA EŞLİK EDİYOR

Programda deneyimli futbol adamına Güntekin Onay ve Tugay Kerimoğlu da eşlik ediyor.