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- Sabri Sarıoğlu ilk kez yorumcu koltuğunda
Sabri Sarıoğlu ilk kez yorumcu koltuğunda
Galatasaray'ın simge isimlerinden biri haline gelen Sabri Sarıoğlu beIN Sports'ta yorumcu oldu. Sarı-kırmızılı takımın Gaziantep FK maçının öncesinde konuşan Sabri'nin heyecanlı halleri dikkat çekti.
- Haber Merkezi
- 12.09.2020 - 19:40
Galatasaray altyapısından çıktıktan sonra sarı-kırmızılı takımda ve A Milli Takım'da uzun yıllar top koşturan Sabri Sarıoğlu, son olarak Göztepe forması giyerek futbol kariyerini sonlandırmıştı.
YENİ SEZONDA YAYINCI KURULUŞTA
Geçtiğimiz günlerde UEFA B-A Birleşik Kursu'nu tamamlayan Sarıoğlu, yayıncı kuruluş beIN Sports'un yorumcusu oldu.
Yorumculuk kariyerine Galatasaray-Gaziantep FK maçıyla başlayan Sabri'nin heyecanlı hali de dikkatlerden kaçmadı.
GÜNTEKİN ONAY VE TUGAY KERİMOĞLU DA EŞLİK EDİYOR
Programda deneyimli futbol adamına Güntekin Onay ve Tugay Kerimoğlu da eşlik ediyor.