Sacha Boey dünya devinin listesine girdi! Teklif an meselesi Bayern Münih, Galatasaray'ın sağ beki Sacha Boey'i listesine ekledi. Alman devi Fransız futbolcu için yakın zamanda teklif yapacak.

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Galatasaray'da performansıyla taraftarın sevgilisi haline Sacha Boey, Avrupa devlerinin de ilgisini çekiyor.

Birçok kulübün takip listesinde bulunan Fransız futbolcuya son olarak Bayern Münih'in ilgisinin olduğu öğrenildi.

Galatasaray 25 milyon euro bekliyor

Alman devinin kısa süre içerisinde resmi temaslarda bulunacağı kaydedilirken, Galatasaray'ın Boey için minimum 25 milyon euro beklentisinin olduğu belirtildi.

Boey bu sezon 7 maçta forma giyerken henüz asist ve gol katkısı vermedi.