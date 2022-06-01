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    Sacha Boey, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor

    Galatasaray'ın 21 yaşındaki sağ beki Sacha Boey, takımdan ayrılıp Avrupa'da bir kulüpte forma giymeyi düşünüyor.
    • 01.06.2022 - 10:40
    • Güncelleme : 01.06.2022 - 10:59
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    Sacha Boey, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor

    Süper Lig ekiplerinde Galatasaray, kabus gibi bir sezonu geride bıraktı ve gelecek sezon hazırlıklarına şimdiden başladı.

    Sarı-kırmızılı ekibin gündeminde, bir yandan başkanlık seçimi varken diğer yandan da takımdaki oyuncuları ekipte tutma çabası yer alıyor.

    Sacha Boey, ayrılmak istiyor

    Takıma büyük umutlarla transfer edilen ve 4 yıllık sözleşme imzalanan Sacha Boey, takımdan ayrılmak istediğini ifade etti.

    Ayrıca oyuncu, menajeriyle birlikte Avrupa'da farklı takım arayışına başladığını da belirtti.

    Sacha Boey, Galatasaray dan ayrılmak istiyor #1

    İstanbul'da mutsuz

    21 yaşındaki sağ bekin; İstanbul'da mutsuz olduğunu, özellikle Fransa'ya geri dönmeyi çok istediğini belirttiği bildirildi.

    Saint-Etienne devrede

    Fanatik'in haberine göre; diğer yandan Fransa ekibi Rennes'ten 1.15 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan oyuncunun görüştüğü son kulübün Saint-Etienne olduğu öğrenildi.

    Sacha Boey, Galatasaray dan ayrılmak istiyor #2

    Oyuncuyu düşündürüyor

    Fakat Saint-Etienne takımının bu sezon Fransa 1. Ligi'nden küme düşmesinin oyuncuyu düşündürdüğü de ifade ediliyor.

    Galatasaray, transfere engel olmayacak

    Eğer taraflar anlaşırsa, Galatasaray cephesinin; bu transfere engel olmayacağı ve oyuncu için 2 - 2.5 milyon civarında bir bonservis ücreti isteyeceği belirtiliyor.

    Aynı zamanda genç oyuncunu takımı ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

    19 mücadelede forma şansı buldu

    Sacha Boey, bu sezon sarı-kırmızlı takımla tüm kulvarlarda 19 mücadele forma giydi. Genç defans oyuncusu, takımına 1 gol ile katkı sağladı.

    Sacha Boey, Galatasaray dan ayrılmak istiyor #3


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