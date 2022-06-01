Sacha Boey, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor

Galatasaray'ın 21 yaşındaki sağ beki Sacha Boey, takımdan ayrılıp Avrupa'da bir kulüpte forma giymeyi düşünüyor.

Süper Lig ekiplerinde Galatasaray, kabus gibi bir sezonu geride bıraktı ve gelecek sezon hazırlıklarına şimdiden başladı.

Sarı-kırmızılı ekibin gündeminde, bir yandan başkanlık seçimi varken diğer yandan da takımdaki oyuncuları ekipte tutma çabası yer alıyor.

Sacha Boey, ayrılmak istiyor

Takıma büyük umutlarla transfer edilen ve 4 yıllık sözleşme imzalanan Sacha Boey, takımdan ayrılmak istediğini ifade etti.

Ayrıca oyuncu, menajeriyle birlikte Avrupa'da farklı takım arayışına başladığını da belirtti.

İstanbul'da mutsuz

21 yaşındaki sağ bekin; İstanbul'da mutsuz olduğunu, özellikle Fransa'ya geri dönmeyi çok istediğini belirttiği bildirildi.

Saint-Etienne devrede



Fanatik'in haberine göre; diğer yandan Fransa ekibi Rennes'ten 1.15 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan oyuncunun görüştüğü son kulübün Saint-Etienne olduğu öğrenildi.





Oyuncuyu düşündürüyor

Fakat Saint-Etienne takımının bu sezon Fransa 1. Ligi'nden küme düşmesinin oyuncuyu düşündürdüğü de ifade ediliyor.

Galatasaray, transfere engel olmayacak



Eğer taraflar anlaşırsa, Galatasaray cephesinin; bu transfere engel olmayacağı ve oyuncu için 2 - 2.5 milyon civarında bir bonservis ücreti isteyeceği belirtiliyor.

Aynı zamanda genç oyuncunu takımı ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

19 mücadelede forma şansı buldu

Sacha Boey, bu sezon sarı-kırmızlı takımla tüm kulvarlarda 19 mücadele forma giydi. Genç defans oyuncusu, takımına 1 gol ile katkı sağladı.