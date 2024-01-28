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Galatasaray Kulübü, Fransız futbolcu Sacha Boey'u rekor bedelle Almanya'nın dünyaca ünlü kulübü Bayern Münih'e gönderdi.

Boey, Bayern Münih'e 30+5 milyon euroluk transferiyle Süper Lig'den yurt dışına en yüksek bonservis bedeliyle giden futbolcu rekorunu kırdı.

"Bana çok yardımcı oldunuz"

Boey, sarı-kırmızılılara veda mesajı paylaştı. Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Boey, şu ifadeleri kullandı:

Bize her zaman destek olan taraftarımıza teşekkürler. Özellikle de bana olan desteğiniz için tüm kalbimle size teşekkür ederim. Sizleri tanımak büyük bir zevkti. Bana çok yardımcı oldunuz. Hoşça kalın.