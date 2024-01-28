Galatasaray Kulübü, Fransız futbolcu Sacha Boey'u rekor bedelle Almanya'nın dünyaca ünlü kulübü Bayern Münih'e gönderdi.
Boey, Bayern Münih'e 30+5 milyon euroluk transferiyle Süper Lig'den yurt dışına en yüksek bonservis bedeliyle giden futbolcu rekorunu kırdı.
"Bana çok yardımcı oldunuz"
Boey, sarı-kırmızılılara veda mesajı paylaştı. Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Boey, şu ifadeleri kullandı:
Bize her zaman destek olan taraftarımıza teşekkürler. Özellikle de bana olan desteğiniz için tüm kalbimle size teşekkür ederim. Sizleri tanımak büyük bir zevkti. Bana çok yardımcı oldunuz. Hoşça kalın.
"Sonsuza kadar hikayemin bir parçası olacaksınız"
Boey, kendi sosyal medya hesabından sarı-kırmızılılarda geçirdiği dönemdeki görüntülerin yer aldığı videoyu paylaşarak, şunları dedi:
Sonsuza kadar hikayemin bir parçası olacaksınız. Teşekkür ederim, seni asla unutmayacağım.
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