Sacha Boey'e Auxerre kancası

Son dönemde Galatasaray'da müthiş bir performans sergileyen 22 yaşındaki sağ bek Sacha Boey, Fransız takımı Auxerre'in transfer listesine girdi.

Galatasaray'da geçen sezonu sakatlıklarla geçiren; sezon başında takımdan gitmesi beklenen ancak bir türlü aradığı teklifi bulamayan Sacha Boey, Okan Buruk'un gelmesiyle birlikte performansını artırdı.

Hem savunmada hem de hücumda takıma önemli katkılar veren 22 yaşındaki sağ beke Fransız ekibi Auxerre talip oldu.

Geçtiğimiz günlerde maaşı 480 bin eurodan 1 milyon euro seviyelerine çıkartılan genç bek için 4 milyon euro civarında bir bonservis düşünen Fransızlara sarı-kırmızılı takımdan henüz dönüş sağlanmadı.

Serbest kalma bedeli 13 milyon euro

Performansı artan futbolcudan daha iyi bir kâr elde etmek isteyen Galatasaray'ın Auxerre'in serbest kalma bedeli olan 13 milyon euroyu vermemesi durumunda satışına izin vermeyeceği de gelen haberler arasında.

22 yaşındaki oyuncu bu sezon 8 maça çıkarken 1 asistle takımına katkı sağladı. Boey, Rennes'den bonuslar hariç 1.1 milyon euroya satın alınmıştı.

Ensonhaber.com Spor Servisi Özel Haber - Ercan Ertan