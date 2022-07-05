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    Sacha Boey'e bedelsiz gidiş izni yok

    Galatasaray'da ayrılacak isimlerin başında olan Sacha Boey, Strasbourg'a gitmek için bonservisinin kendisine verilmesini istese de Dursun Özbek yönetimi bu teklifi kabul etmedi.
    • 05.07.2022 - 14:06
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    Sacha Boey'e bedelsiz gidiş izni yok

    Galatasaray'ın genç futbolcusu Sacha Boey, geçtiğimiz sezonun başında Rennes'den büyük bir beklentiyle transfer edilse de yaşadığı ağır sakatlıklar nedeniyle beklentileri karşılayamamıştı.

    Sarı-kırmızılı yönetim, Kamerunlu oyuncuya gelecek sezon kadroda düşünülmediğini bildirmişti.

    Değerini bulursa kolaylık sağlanacak

    Ligue 1 temsilcisi Strasbourg, Boey'e talip olurken, Fransızların bonservis bedeli ödemek istememesi üzerine transferin önünde büyük bir engel oluştu.

    21 yaşındaki futbolcu Galatasaray'dan bonservisini ücretsiz şekilde talep ederken, Dursun Özbek yönetiminden ret cevabı aldı. Sarı-kırmızılılar 1.15 milyon euro ödediği Kamerunlu için en azından zararını karşılamak istiyor.

    Boey ve menajerine de bu talep bildirilirken, oyuncuya değerini bulması halinde her türlü kolaylık sağlanacak.

    Sacha Boey e bedelsiz gidiş izni yok #1

    13 maç 0 katkı

    Fatih Terim döneminde gelen sağ bek, geçen sezon Süper Lig'de sadece 13 maçta forma giyerken gol ve asist katkısı sağlayamadı.


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