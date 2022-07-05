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Sacha Boey'e bedelsiz gidiş izni yok

Sacha Boey'e bedelsiz gidiş izni yok

Galatasaray'da ayrılacak isimlerin başında olan Sacha Boey, Strasbourg'a gitmek için bonservisinin kendisine verilmesini istese de Dursun Özbek yönetimi bu teklifi kabul etmedi.