Sacha Boey'in yeni saç stili

Galatasaray'ın sağ beki Sacha Boey, saç stilini değiştirdi. Kamerun asıllı Fransız futbolcunun yeni tarzı Beşiktaş'ın sağ beki Rosier'e benzetildi.

Süper Lig'de sezonun sonlanmasıyla futbolcular tatile devam ediyor. Onlardan biri de Galatasaray'ın sağ beki Sacha Boey...

Kamerun asıllı Fransız oyuncu, Los Angeles'te sürdürdüğü tatilinde saç stilini de değiştirdi.

Boey'in tarzı Rosier'e benzetildi

21 yaşındaki oyuncunun saç stili taraftarların oldukça ilgisini çekti.

Boey'in yeni tarzı aynı zamanda Beşiktaş'ın sağ beki Valentin Rosier'in stiline benzetildi.