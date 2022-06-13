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    Sacha Boey'in yeni saç stili

    Sacha Boey'in yeni saç stili

    Galatasaray'ın sağ beki Sacha Boey, saç stilini değiştirdi. Kamerun asıllı Fransız futbolcunun yeni tarzı Beşiktaş'ın sağ beki Rosier'e benzetildi.
    • 13.06.2022 - 10:14
    • Güncelleme : 13.06.2022 - 10:52
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    Süper Lig'de sezonun sonlanmasıyla futbolcular tatile devam ediyor. Onlardan biri de Galatasaray'ın sağ beki Sacha Boey...

    Kamerun asıllı Fransız oyuncu, Los Angeles'te sürdürdüğü tatilinde saç stilini de değiştirdi.

    Boey'in tarzı Rosier'e benzetildi

    21 yaşındaki oyuncunun saç stili taraftarların oldukça ilgisini çekti.

    Boey'in yeni tarzı aynı zamanda Beşiktaş'ın sağ beki Valentin Rosier'in stiline benzetildi.

    Sacha Boey in yeni saç stili #1

    Sacha Boey in yeni saç stili #2

    Sacha Boey in yeni saç stili #3


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