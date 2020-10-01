Sadık Çiftpınar, Douglas ve Jimmy Durmaz'a gelen teklifler

3 büyüklerde kadroda düşünülmeyen Sadık Çiftpınar, Douglas ve Jimmy Durmaz'a; Sivasspor, Karagümrük ve Erzurumspor talip oldu.

Süper Lig'de transfer dönemi 5 Ekim'de kapanıyor...

3 büyükler, takımlarını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken bir taraftan da kadroyu boşaltmaya çalışıyor.

SİVASSPOR SADIK'I İSTİYOR

Fenerbahçe'de; Tisserand, Lemos, Zanka ve Serdar Aziz'in arkasında kalan Sadık Çiftpınar'a, Sivasspor'un talip olduğu öğrenildi.

Takımda kalmak isteyen ancak forma şansı azalan 27 yaşındaki stoperin, kalan kısa sürede Yiğidolar'ın teklifini kabul edip etmeyeceği merak konusu.

JİMMY DURMAZ'A KARAGÜMRÜK, DOUGLAS'A ERZURUMSPOR TALİP OLDU

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Douglas'ı ise Süper Lig'in yeni ekiplerinden Erzurumspor'un istediği öğrenildi.

Diğer taraftan Galatasaray'da beklentileri karşılayamayan Jimmy Durmaz'ı kadrosuna katmak isteyen takım ise Fatih Karagümrük.

Bu üç oyuncunun gelecekleriyle ilgili kararını vermesi için son 4 gün kaldı...