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    Sadık Çiftpınar, Kasımpaşa'da

    Kasımpaşa, deneyimli stoper Sadık Çiftpınar'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
    • 25.06.2022 - 17:29
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    Sadık Çiftpınar, Kasımpaşa'da

    Kasımpaşa Kulübü, savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar'ı transfer ettiklerini duyurdu.

    Kasımpaşa açıkladı

    Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Sadık Çiftpınar, sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Muhammed Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı." denildi.

    Sadık Çiftpınar, Kasımpaşa da #1

    Sadık Çiftpınar, Kasımpaşa da #2


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