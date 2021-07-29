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- Sadık Çiftpınar'a Süper Lig'den 4 talip
Sadık Çiftpınar'a Süper Lig'den 4 talip
Fenerbahçe'de Vitor Pereira tarafından kadroda düşünülmeyen Sadık Çiftpınar ile Süper Lig'den 4 ekip ilgileniyor.
- Haber Merkezi
- 29.07.2021 - 12:58
- Güncelleme : 29.07.2021 - 13:09
Fenerbahçe'de ikinci kadro dışı dalgasından etkilenenlerden biri de Sadık Çiftpınar oldu. 28 yaşındaki savunmacı, hazırlıklarını takımdan ayrı sürdürürken bir yandan da kendisine kulüp arıyor. Sadık'ın arayışı fazla uzun sürmeyecek gibi görünüyor.
4 TAKIM İSTİYOR
Başarılı oyuncuyu, eski takımı Yeni Malatyaspor'un yanı sıra Hatayspor, Kasımpaşa ve Giresunspor istiyor. Sadık Çiftpınar, bu 4 ekip arasından kararını verecek.