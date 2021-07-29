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    Sadık Çiftpınar'a Süper Lig'den 4 talip

    Fenerbahçe'de Vitor Pereira tarafından kadroda düşünülmeyen Sadık Çiftpınar ile Süper Lig'den 4 ekip ilgileniyor.
    • Haber Merkezi
    • 29.07.2021 - 12:58
    • Güncelleme : 29.07.2021 - 13:09
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    Sadık Çiftpınar'a Süper Lig'den 4 talip

    Fenerbahçe'de ikinci kadro dışı dalgasından etkilenenlerden biri de Sadık Çiftpınar oldu. 28 yaşındaki savunmacı, hazırlıklarını takımdan ayrı sürdürürken bir yandan da kendisine kulüp arıyor. Sadık'ın arayışı fazla uzun sürmeyecek gibi görünüyor.

    4 TAKIM İSTİYOR

    Başarılı oyuncuyu, eski takımı Yeni Malatyaspor'un yanı sıra Hatayspor, Kasımpaşa ve Giresunspor istiyor. Sadık Çiftpınar, bu 4 ekip arasından kararını verecek.

    Sadık Çiftpınar a Süper Lig den 4 talip #1

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