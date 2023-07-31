Sadio Mane, Suudi Arabistan'da servet kazanacak Bayern Münih forması giyen Sadio Mane, Al Nassr'a imza atıyor. Senegalli futbolcu, transferini tamamlamak ve sağlık kontrolünden geçmek üzere Dubai'ye gitti.

Bayern Münih forması giyen Sadio Mane de Suudi Arabistan modasına uyuyor.

Bild'de yer alan habere göre, Senegalli futbolcu, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'a imza atmaya hazırlanıyor.

40 milyon euro kazanacak

Mane, Cristiano Ronaldo'nun da formasını giydiği Al Nassr'a imza atmak ve sağlık kontrolünden geçmek üzere Dubai'ye gitti.

31 yaşındaki futbolcunun Al Nassr'dan senelik 40 milyon euro kazanacağı kaydedildi.

Bayern de 37 milyon euro alacak

Al Nassr'ın, yıldız futbolcu için Bayern Münih'e ise 37 milyon euro bonservis bedeli ödemesi bekleniyo4r.

Bayern Münih'e geçen sezon Liverpool'dan katılan Senegalli futbolcu, Alman devinde 38 maçta 12 gol, 6 asistlik performans sergiledi.