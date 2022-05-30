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    Sadio Mane'nin yeni adresi Almanya

    İngiltere Premier ligi ekiplerinden Liverpool'un son yıllarındaki başarısında kilit rol oynayan isimlerinden Sadio Mane'nin yeni durağının Bayern Münih olacağı bildirildi.
    • 30.05.2022 - 10:55
    • Güncelleme : 30.05.2022 - 11:06
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    Sadio Mane'nin yeni adresi Almanya

    Liverpool'da sık sık Muhammed Salah'ın gölgesinde kalmaktan dolayı sıkıntılı olduğu haberleri çıkan Sadio Mane'nin, İngiliz ekibiyle yolları ayıracağı ve Senegalli oyuncunun Bayern Münih'e imza atmak üzere olduğu bildirildi.

    İngiltere ve Almanya basınında çıkan haberlere göre; Mane, Şampiyonlar Ligi finalinin ardından takım arkadaşlarına ayrıldığını söyledi.

    6 yıldır Liverpool forması giyen oyuncu, Bayern Münih ile görüşme halinde. 30 yaşındaki oyuncunun Liverpool ile sözleşmesi 2023 sonuna kadar devam ediyor.

    Sadio Mane nin yeni adresi Almanya #1

    Bayern 30 milyon euroyu gözden çıkardı

    İngiliz ekibi bu nedenden dolayı Mane'yi bonservisiyle Bayern'e satmak istiyor. Bild gazetesi, Bayern'in Mane için 30 milyon euro ödeyeceğini yazdı.

    Sadio Mane, bu sezon Liverpool formasıyla oynadığı 50 maçta 23 gol atarken 5 de asist yaptı.

    Sadio Mane nin yeni adresi Almanya #2


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