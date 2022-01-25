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    Saint Etienne, Marcel Tisserand'ı istiyor

    Saint Etienne, Marcel Tisserand'ı istiyor

    Fenerbahçe'nin deneyimli stoperi Marcel Tisserand'a, Fransa takımlarından Saint Etienne'in talip olduğu öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 25.01.2022 - 09:03
    • Güncelleme : 25.01.2022 - 09:22
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    Fenerbahçe'nin başarılı savunma oyuncusu Marcel Tisserand için flaş bir iddia geldi.

    Vole'nin haberine göre, Saint Etienne, Fenerbahçe'nin stoperi Marcel Tisserand için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.

    Haberde, 'zorunlu' satın alma maddesi içermediği için Fenerbahçe'nin, gelen bu teklifi reddettiği ve taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

    Saint Etienne, Marcel Tisserand ı istiyor #1

    ZORUNLU SATIN ALMA İSTENMİYOR

    Ekonomik sıkıntılar çeken Saint Etienne'nin, zorunlu satın alma opsiyonuna yanaşmadığı, oyuncuyu bedelsiz kiralayıp anlaşmaya isteğe bağlı satın alma opsiyonu eklemek istediği kaydedildi.

    Demokratik Kongolu stoper, Fenerbahçe formasıyla bu sezon toplamda 19 maça çıktı.

    Saint Etienne, Marcel Tisserand ı istiyor #2


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