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    Saint Etienne, Mostafa Mohamed'den vazgeçti

    Saint Etienne, Mostafa Mohamed'den vazgeçti

    Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Mostafa Mohamed'in anlaşma noktasına geldiği Saint Etienne uzayan pazarlıklar nedeniyle transferden vazgeçti.
    • Haber Merkezi
    • 16.01.2021 - 10:49
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    Fatih Terim'in "Mostafa Mohamed'i istiyorum" demesinin ardından gözlerin çevrildiği 23 yaşındaki futbolcuda en büyük engel ortadan kalktı.

    ST. ETIENNE ÇEKİLDİ

    Saint Etienne'nin ilgilendiği Mohamed transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Fransız takımının uzun süren pazarlıkların ardından görüşmelerden çekildiği öğrenilirken sarı-kırmızılı takımın da Mısırlı futbolcu için yeniden devreye girdiği belirtildi.

    Saint Etienne, Mostafa Mohamed den vazgeçti #1

    SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA

    Galatasaray'ın Mohamed için Zamalek ile pazarlık halinde olduğu kaydedilirken masada satın alma opsiyonlu kiralama seçeneğinin de bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

    1.85 boyundaki santrfor gol yollarında etkili olmasının yanı sıra güçlü fiziğiyle de dikkat çekiyor.

    Öte yandan Mısırlı futbolcu geçtiğimiz sezon ligde 29 maçta 11 gol 1 asist kaydetmişti.

    Saint Etienne, Mostafa Mohamed den vazgeçti #2

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