Saint-Etienne'den Tisserand açıklaması: Fenerbahçe bırakmıyor

Saint-Etienne Teknik Direktörü Pascal Dupraz, Fenerbahçe'nin Marcel Tisserand'ı göndermek istemediğini açıkladı.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Saint-Etienne, Fenerbahçe'nin stoperi Marcel Tisserand için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunmuştu.

Konuyla ilgili teknik direktörü Pascal Dupraz, Marcel Tisserand transferi için açıklamalarda bulundu.

“FENERBAHÇE BIRAKMAK İSTEMEDİ”

Fenerbahçe'nin Tisserand'ı göndermek istemediğini açıklayan Dupraz, "Marcel Tisserand transferi olmayacak. Bence Tisserand da bize transfer olmak istiyordu ancak Fenerbahçe onu bırakmak istemedi. Transferin bitmesine bir hafta var, bir defans oyuncusuyla anlaşmak istiyoruz." dedi.

29 yaşındaki Kongolu stoper, sarı-lacivertli formayla bu sezon 19 resmi maçta görev aldı.