Saint-Maximin, Göztepe maçında kendine geldi

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Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Allan Saint-Maximin, Göztepe karşısında beklentileri karşılayan bir performans sergiledi.
Fransız yıldız, Göztepe maçından önceki haftalarda son derece etkisizdi. Ligde son 3 maçta oynayamayan Maximin, uzun süre ilk 11'in dışında kaldı. Kiralık sözleşmesinin feshedileceği bile öne sürüldü.
27 yaşındaki oyuncu, Göztepe maçında Fenerbahçe 1-0 yenik durumdayken ikinci yarının başında Kostic ile birlikte oyuna dahil oldu.
Maximin, son dönemdeki en etkili performansını sergileyerek geri dönüşün mimarları arasında yer aldı.
MAXIMIN'IN PERFORMANSI
Fransız oyuncu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 24 maçta 3 gol 4 asist üretti.
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