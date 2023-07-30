Saint-Maximin'in tercihi de Suudi Arabistan oldu Newcastle United forması giyen Allan Saint-Maximin, Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'ye transfer oldu.

ensonhaber.com Suudi Arabistan'ı tercih eden yıldız futbolculara bir yenisi daha eklendi. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Allan Saint-Maximin'in ayrılığını duyurdu. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Maximin'in Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'ye transfer olduğu belirtildi. 25 milyon Euro bonservis Newcastle United, Fransız futbolcu için 25 milyon Euro bonservis geliri elde edecek. Newcastle United'da 4 yıl forma giyen Maximin, 124 maçta 13 gol ve 21 asistlik performans ortaya koydu.