Saint-Maximin'in tercihi de Suudi Arabistan oldu

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Suudi Arabistan'ı tercih eden yıldız futbolculara bir yenisi daha eklendi.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Allan Saint-Maximin'in ayrılığını duyurdu.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Maximin'in Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'ye transfer olduğu belirtildi.
25 milyon Euro bonservis
Newcastle United, Fransız futbolcu için 25 milyon Euro bonservis geliri elde edecek.
Newcastle United'da 4 yıl forma giyen Maximin, 124 maçta 13 gol ve 21 asistlik performans ortaya koydu.