Saint-Maximin'in tercihi de Suudi Arabistan oldu
ensonhaber.com

Suudi Arabistan'ı tercih eden yıldız futbolculara bir yenisi daha eklendi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Allan Saint-Maximin'in ayrılığını duyurdu.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Maximin'in ekibi Al-Ahli'ye olduğu belirtildi.

25 milyon Euro bonservis

Newcastle United, Fransız futbolcu için 25 milyon Euro bonservis geliri elde edecek.

Newcastle United'da 4 yıl forma giyen Maximin, 124 maçta 13 gol ve 21 asistlik performans ortaya koydu.