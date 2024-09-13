Sakaryaspor, 5 futbolcuya imza attırdı

İHA
1. Lig’te mücadele eden Sakaryaspor’da yaz transfer döneminin son saatlerinde transfer hareketliliği sürüyor.
Yeşil-siyahlı ekip sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, 5 futbolcuyu renklerine bağladığını duyurdu.
5 TRANSFER YAPILDI
Sakaryaspor'dan yapılan açıklamada 29 yaşındaki Emircan Altıntaş, 28 yaşındaki Oğuzhan Çapar ve 29 yaşındaki Dylan Saint-Lous ile 1 yıllık, Kuzey Makedonyalı orta saha oyuncusu Ennur Totre ile 2 yıllık, Senegalli forvet oyuncusu Mendy Mamadou ile de sezon sonuna dek kiralık anlaşma sağlandığı belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış