Sakaryaspor, 5 futbolcuya imza attırdı Sakaryaspor, yaz transfer döneminin son saatlerinde 5 futbolcuyu renklerine bağladığını duyurdu.

İHA

1. Lig’te mücadele eden Sakaryaspor’da yaz transfer döneminin son saatlerinde transfer hareketliliği sürüyor.

Yeşil-siyahlı ekip sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, 5 futbolcuyu renklerine bağladığını duyurdu.

5 TRANSFER YAPILDI

Sakaryaspor'dan yapılan açıklamada 29 yaşındaki Emircan Altıntaş, 28 yaşındaki Oğuzhan Çapar ve 29 yaşındaki Dylan Saint-Lous ile 1 yıllık, Kuzey Makedonyalı orta saha oyuncusu Ennur Totre ile 2 yıllık, Senegalli forvet oyuncusu Mendy Mamadou ile de sezon sonuna dek kiralık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)