İHA
Sakaryaspor'da transfer hareketliliği sürüyor.
Takviyelere devam eden yeşil-siyahlılar, son olarak Chelsea, Sevilla, Lazio, Lens, Bolton gibi takımların forma giyen 33 yaşındaki Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı Gael Kakuta ile sözleşme imzaladı.
"SÖZLEŞME İMZALADIK"
Sosyal medya hesabından paylaştıkları video ile Kakuta'nın gelişini duyuran kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Daha önce Chelsea, Sevilla, Lazio, Lens, Bolton gibi takımların formasını terleten Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı Gael Kakuta ile sözleşme imzaladık.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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