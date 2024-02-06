Sakaryaspor, Koray Kılınç'la sözleşme imzaladı Sakaryaspor, Ankara Keçiörengücü forması giyen 23 yaşındaki futbolcu Koray Kılınç'ı kadrosuna kattı.

İHA

1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Süper Lig hedefi doğrultusunda kadro planlamasına devam ediyor.

Yeşil-siyahlılar, son olarak Ankara Keçiörengücü forması giyen 23 yaşındaki santrfor Koray Kılınç ile sözleşme imzaladı.

"Koray Kılınç ile sözleşme imzaladık"

Kulübün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, şöyle denildi:

Son olarak Ankara Keçiörengücü forması giyen Koray Kılınç ile sözleşme imzaladık.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)