Sakaryaspor, Koray Kılınç'la sözleşme imzaladı

İHA
1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Süper Lig hedefi doğrultusunda kadro planlamasına devam ediyor.
Yeşil-siyahlılar, son olarak Ankara Keçiörengücü forması giyen 23 yaşındaki santrfor Koray Kılınç ile sözleşme imzaladı.
"Koray Kılınç ile sözleşme imzaladık"
Kulübün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, şöyle denildi:
Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Son olarak Ankara Keçiörengücü forması giyen Koray Kılınç ile sözleşme imzaladık.
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