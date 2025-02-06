Sakaryaspor, Nicolas N'Koulou'yu kiraladı

İHA

Sakaryaspor'da ara transfer hareketliliği sürüyor.

Transfer döneminin açılması ile birlikte takviyelere devam eden yeşil-siyahlılar, son olarak Amed Sportif Faaliyetler forması giyen stoper Nicolas N'Koulou'yu satın alma opsiyonuyla kiraladı.

"KİRALIK OLRAK SÖZLEŞME İMZALADIK"

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, şöyle denildi: