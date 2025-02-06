Sakaryaspor, Nicolas N'Koulou'yu kiraladı

İHA
Sakaryaspor'da ara transfer hareketliliği sürüyor.
Transfer döneminin açılması ile birlikte takviyelere devam eden yeşil-siyahlılar, son olarak Amed Sportif Faaliyetler forması giyen stoper Nicolas N'Koulou'yu satın alma opsiyonuyla kiraladı.
"KİRALIK OLRAK SÖZLEŞME İMZALADIK"
Kulüp tarafından yapılan açıklamada, şöyle denildi:
Son olarak Amed Sportif Faaliyetler forması giyen stoper Nicolas N'Koulou ile satın alma opsiyonu kulübümüzde olacak şekilde kiralık olarak sözleşme imzaladık.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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