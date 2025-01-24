Sakaryaspor, Ognjen Ozegovic'i renklerine bağladı

İHA

Sakaryaspor'da ara transfer hareketliliği sürüyor.

Transfer döneminin açılması ile birlikte takviyelere devam eden yeşil-siyahlılar, son olarak FC Pari Nizhniy Novgorod forması giyen forvet oyuncusu Ognjen Ozegovic’i renklerine bağladı.

"1.5 SENELİK SÖZLEŞME İMZALADIK"

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: