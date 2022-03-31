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    Sakaryaspor'un yeni hocası Tuncay Şanlı

    Sakaryaspor, teknik direktörlük görevi için Tuncay Şanlı ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 31.03.2022 - 13:24
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    Sakaryaspor'un yeni hocası Tuncay Şanlı

    TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta liderliğini sürdüren Sakaryaspor, teknik direktör Tuncay Şanlı ile anlaştığını duyurdu.

    Kulüp açıklamasında, "Kulübümüz teknik direktörlük görevi için Tuncay Şanlı ile anlaşmaya varmıştır. Hoş geldin Tuncay Şanlı!" ifadeleri yer aldı.

    Tuncay Şanlı teknik direktörlük kariyerinde sadece Sakaryaspor'da çalıştı. 40 yaşındaki teknik direktör 28 Ekim 2016 - 7 Şubat 2017 arasında yeşil-siyahlılarda 13 maçta görev aldı. Sakaryaspor bu maçların 6'sını kazanırken, 3 karşılaşmada sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

    Sakaryaspor un yeni hocası Tuncay Şanlı #1

    SAKARYASPOR ALTYAPISINDA YETİŞTİ

    Sakaryaspor altyapısında yetişti, Fenerbahçe efsanesi olduTük futbolunun ve Fenerbahçe'nin önemli futbolcularından Tuncay Şanlı, Sakaryaspor'un altyapısında futbola başladı.

    2000-2001 sezonunda yeşil-siyahlılarda a takıma çıkan Şanlı, 2002 yazında 500 bin euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer oldu.

    Sarı-Lacivertlilerde 6 sezon geçiren Tuncay Şanlı, kulübün unutulmaz golcüleri arasında yer aldı. Fenerbahçe'de 203 maça çıkan Şanlı 74 gol atarken 30 asist yaptı.

    Tuncay Şanlı, Fenerbahçe'nin ardından Middlesbrough, Stoke City, Bolton, Wolfsburg ve Bursaspor gibi takımlarda forma giydi.


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