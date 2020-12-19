Salah: Barcelona ve Real Madrid'e gider miyim bilmiyorum

Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, "Buradan ayrılıp ayrılmamam tamamen kulübün elinde" diyerek çıkan transfer söylentilerine cevap verdi.

Transfer konusunda adı Avrupa'nın devleriyle anılan Muhammed Salah, sadece Anfield'da rekor kırmaya odaklandığını belirtti.

Diario AS'ye konuşan Salah, La Liga devlerinden birine transfer olup olmayacağı sorusuna şöyle yanıt verdi;

"GELECEKTE NE OLUR BİLEMEM"

"Barcelona ve Real Madrid dünyanın en iyi kulüplerinden ikisi. Gelecekte ne olur bilemem. Şu an Liverpool'la, Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig şampiyonluğuna odaklandım. Buradan ayrılıp ayrılmamam tamamen kulübün elinde. Tüm kulüp rekorlarını kırmak istiyorum."

Salah, 2017'de Roma'dan Liverpool'a katıldığından bu yana Kırmızılar'ın Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig zaferine öncülük eden isimlerden biri oldu.