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    PSG'de Mbappe'nin ayrılığında ilk hedef Salah

    Fransız kulübü Paris Saint-Germain olası bir Kylian Mbappe ayrılığı sonrasında alternatifi İngiltere’de buldu.
    • Haber Merkezi
    • 11.05.2021 - 10:49
    • Güncelleme : 11.05.2021 - 10:52
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    PSG'de Mbappe'nin ayrılığında ilk hedef Salah

    Şampiyonlar Ligi’ne yarı finalde elveda diyen Fransız kulüp, olası bir Mbappe ayrılığı sonrası kadro planlamasını yaptı.

    MBAPPE GİDERSE SALAH GELİR

    Le Parisien’in haberine göre PSG, fransız hücumcu Mbappe’nin takımdan ayrılma olasılığını düşünüp kadro planlamasını yaptı.

    Habere göre Fransız ekibi, Liverpool’da forma giyen Mısırlı forvet Muhammed Salah’ı kadrosuna katmayı planlıyor. Liverpool’da mutsuz olduğu iddia edilen Salah’ın olası bir görüşme halinde PSG’ye olumlu baktığı söyleniyor.

    PSG’nin Salah için ödemeye hazır olduğu bonservis ise 80 milyon euro.

    PSG de Mbappe nin ayrılığında ilk hedef Salah #1

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