Salih Dursun, Gençlerbirliği'nde

Gençlerbirliği, Antalyaspor ile yollarını ayıran Salih Dursun'u kadrosuna kattı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gençlerbirliği'nde yönetim, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Başkent ekibi, Antalyaspor ile yollarını ayıran 29 yaşındakli defans oyuncusu Salih Dursun'i renklerine bağladı.

İMZA İKİ YILLIK

Kulüpten yapılan açıklamada, "Transfer çalışmalarını sürdüren kulübümüz Salih Dursun'u renklerine bağladı. Sakaryaspor altyapısında yetişen ve Kayserispor, Galatasaray, Trabzonspor ile Antalyaspor'da forma giyen Salih, iki yıllık anlaşmaya imza attı." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, Salih Dursun'a güvendiklerini belirterek, transferin iki tarafa da hayırlı olması temennisinde bulundu.