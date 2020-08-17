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    Salih Dursun, Gençlerbirliği'nde

    Gençlerbirliği, Antalyaspor ile yollarını ayıran Salih Dursun'u kadrosuna kattı.
    • Haber Merkezi
    • 17.08.2020 - 15:39
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    Salih Dursun, Gençlerbirliği'nde

    Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gençlerbirliği'nde yönetim, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

    Başkent ekibi, Antalyaspor ile yollarını ayıran 29 yaşındakli defans oyuncusu Salih Dursun'i renklerine bağladı.

    İMZA İKİ YILLIK

    Kulüpten yapılan açıklamada, "Transfer çalışmalarını sürdüren kulübümüz Salih Dursun'u renklerine bağladı. Sakaryaspor altyapısında yetişen ve Kayserispor, Galatasaray, Trabzonspor ile Antalyaspor'da forma giyen Salih, iki yıllık anlaşmaya imza attı." denildi.

    Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, Salih Dursun'a güvendiklerini belirterek, transferin iki tarafa da hayırlı olması temennisinde bulundu.

    Salih Dursun, Gençlerbirliği nde #1

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