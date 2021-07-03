Salih Dursun Karagümrük'te

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Salih Dursun'u transfer etti.

Transfer sezonunun açılmasıyla kulüpler takımlarına takviyeler yapıyor. Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, yeni bir transfere imza attı.

İstanbul ekibi 29 yaşındaki Salih Dursun’la anlaşmaya vardı. Transfer kulübün sosyal medya hesabından paylaşıldı.

KULÜP DUYURDU

Kulüpten yapılan paylaşımda, “Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren kulübümüz stoper, sağ bek ve ön libero mevkilerinde görev yapabilen 29 yaşındaki Salih Dursun ile sözleşme imzaladı.” İfadeleri kullanıldı.