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    Salih Özcan, Borussia Dortmund ile anlaştı

    Salih Özcan, Borussia Dortmund ile anlaştı

    Bundesliga ekiplerinden Köln forması giyen Salih Özcan, Borussia Dortmund'a transfer oldu.
    • 19.05.2022 - 17:14
    • Güncelleme : 19.05.2022 - 17:56
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    Borussia Dortmund, milli futbolcu Salih Özcan'ı Köln'den transfer etti.

    Bild'in verdiği habere göre; 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, Dortmund için sağlık kontrollerinden geçti.

    Sarı-siyahlı ekip, Salih Özcan için Köln'e 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

    Salih Özcan, Borussia Dortmund ile anlaştı #1

    A Milli Takım’ı seçmişti

    Türkiye Milli Takımı'nı seçen Salih Özcan, milli formayı ilk kez 29 Mart'ta İtalya ile oynana özel maçta giymişti.

    Salih Özcan, Borussia Dortmund ile anlaştı #2

    34 maçta forma giydi

    Bu sezon Köln formasını 34 maçta giyen Salih Özcan, 2 gol atarken bir asist katkısında bulundu.


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