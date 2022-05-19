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- Salih Özcan, Borussia Dortmund ile anlaştı
Salih Özcan, Borussia Dortmund ile anlaştı
Bundesliga ekiplerinden Köln forması giyen Salih Özcan, Borussia Dortmund'a transfer oldu.
- 19.05.2022 - 17:14
- Güncelleme : 19.05.2022 - 17:56
Borussia Dortmund, milli futbolcu Salih Özcan'ı Köln'den transfer etti.
Bild'in verdiği habere göre; 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, Dortmund için sağlık kontrollerinden geçti.
Sarı-siyahlı ekip, Salih Özcan için Köln'e 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
A Milli Takım’ı seçmişti
Türkiye Milli Takımı'nı seçen Salih Özcan, milli formayı ilk kez 29 Mart'ta İtalya ile oynana özel maçta giymişti.
34 maçta forma giydi
Bu sezon Köln formasını 34 maçta giyen Salih Özcan, 2 gol atarken bir asist katkısında bulundu.