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    Salih Özcan, Dortmund'da

    Salih Özcan, Dortmund'da

    Almanya'da Köln forması giyen milli oyuncu Salih Özcan, dünya devi Borussia Dortmund'a transfer oldu.
    • 23.05.2022 - 11:55
    • Güncelleme : 23.05.2022 - 12:28
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    Köln formasıyla iyi bir çıkış yakalayan Salih Özcan, Borussia Dortmund'a transfer oldu.

    Kulüpten yapılan açıklama, milli oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

    10 milyon euro ödenecek

    Edinilen bilgilere göre Alman ekibinin bu transfer için Köln'e 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği ifade edildi.

    Salih Özcan transferi sonrası yaptığı açıklamada, "Dortmund'un enerjisinin yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde düzenli oynama fırsatı bu kararı vermemde önemli rol oynadı. 81 bin taraftarın önünde kendimi geliştireceğim için çok mutluyum. Çok hırslıyım. Her şeyi yapmaya hazırım." ifadelerini kullandı.

    Salih Özcan, Dortmund da #1

    "Dortmund'a fayda sağlayacak"

    Dortmund Sportif Direktörü Sebastian Kehl ise "Salih Özcan, Bundesliga'nın yükselişteki orta saha oyuncularından biri. Çok güçlü bir oyuncu. Takımı için her şeyi yapan, zihniyeti, fiziği, oyun zekası çok güçlü biri olarak Dortmund'a çok faydalı olacak!" açıklamasını yaptı.

    Salih Özcan, Dortmund da #2


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