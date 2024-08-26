Salih Özcan için Beşiktaş ve Galatasaray devrede Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan, Galatasaray ve Beşiktaş'ı karşı karşıya getirdi. Milli futbolcunun transferi için Marsilya, Lyon ve Rennes de devrede.

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Haber Merkezi

Borussia Dortmund'un 26 yaşındaki milli futbolcusu Salih Özcan, Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer gündemine oturdu.

Bild'de yer alan habere göre, her iki Türk devi de Salih'i kadrosuna katmak için girişimlerde bulunuyor.

Öte yandan, Fransa'nın Marsilya, Lyon ve Rennes gibi önemli kulüpleri de Salih Özcan'ı kadrosuna katmak için nabız yokluyor.

SALİH'İN TRANSFER SEÇENEKLERİ

Sky'da yer alan bir diğer habere göre ise Salih Özcan, transfer döneminin bitmesine az bir süre kala Dortmund'dan ayrılma ihtimallerini değerlendiriyor.

Bundesliga 2 ekibi Hannover'in de Salih'e ilgisi olduğu belirtilse de, bu transferin gerçekleşme ihtimalinin düşük olduğu vurgulandı.

DORTMUND'UN TUTUMU

Borussia Dortmund, milli futbolcu için beklentilerini karşılayacak teklifler gelmesi durumunda transfer görüşmelerine açık.

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan Salih Özcan'ın Alman kulübü ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

2022 yılından bu yana Dortmund forması giyen Salih Özcan, çıktığı 70 maçta 2 asist yaparak takımına katkı sağladı.