Salih Özcan: Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmıyorum Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan gelen tekliflerle alakalı açıklama yaptı. Milli futbolcu, "Haberleri ben de duydum. Menajerimle konuşmalar vardı doğru ama daha Türkiye'ye transfer olmayı düşünmüyoruz" dedi.

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Futbol kariyerine Almanya Bundesliga'nın dev takımlarından olan Borussia Dortmund'da devam eden milli futbolcu Salih Özcan, son dönemde hakkında çıkan transfer söylentileri hakkında açıklamada bulundu.

"Türkiye'ye transfer olmayı düşünmüyoruz"

Fenerbahçe ve Galatasaray'la ismi anılan orta saha oyuncusu, menajeriyle birlikte aldıkları karara göre Türkiye'ye henüz gelmeyi düşünmediğini belirterek, şu sözleri sarf etti:

Haberleri ben de duydum. Menajerimle konuşmalar vardı doğru ama daha Türkiye'ye transfer olmayı düşünmüyoruz. Benim 3 yıl daha sözleşmem var Dortmund'da. Bu sene de Dortmund'da kalacağımı düşünüyorum. Dortmund'a odaklanacağım ama zaman da gösterir.

"Dortmund'da oynamak istiyoruz"

Beyaz TV'ye konuşan ve Galatasaray'ın menajeriyle iletişime geçtiğini anlatan 25 yaşındaki futbolcu, şu ifadeleri kullandı: