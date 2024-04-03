Salih Özcan'dan Beşiktaş'a transfer yanıtı Beşiktaş, yeni sezon öncesi kadro planlamalarını sıkı bir şekilde yürütüyor. Samet Aybaba'nın, orta saha bölgesine yapılacak takviye için listesinde bulunan milli futbolcu Salih Özcan ile telefon görüşmesi yaptığı ve transfer teklifinde bulunduğu kaydedildi.

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Beşiktaş, gelecek sezonun kadrosunu şekillendirmek için transfer çalışmalarına hız verirken siyah-beyazlı yönetimin, Borussia Dortmund'da forma giyen milli futbolcu Salih Özcan'ı listesine eklediği öğrenildi.

Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba'nın, Salih Özcan ile telefonla görüştüğü ve "Seni takımımızda görmek istiyoruz." dediği belirtildi.

Net bir cevap gelmedi

Gurbetçi orta saha oyuncusu, Aybaba'ya henüz net bir karar vermezken, ilerleyen günlerde tekrar konuşabileceklerini belirtti.

26 yaşındaki futbolcu, bu sezon Borussia Dortmund formasıyla 27 maçta 1543 dakika sahada yer alırken gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

Alman ekibinin, iyi bir teklif gelmesi halinde iki yıl daha sözleşmesi olan futbolcunun transferine onay vermesinin beklendiği ifade ediliyor.