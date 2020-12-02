Salih Uçan adım adım Galatasaray'a

Galatasaray, sezon sonunda Alanyaspor ile sözleşmesi sona erecek olan Salih Uçan'ı devre arasında kadrosuna katmayı planlıyor.

Rizespor'u 4-0 yenerek zirve yarışını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, yaklaşan devre arası transfer dönemi öncesi alınacak oyuncuları belirlemeye başladı.

Lemina ve Seri'nin takımdan ayrılmasının ardından o bölgeye sadece Etebo'yu transfer eden sarı-kırmızılılarda yönetimin, Terim'den gelen rapor üzerine Alanyaspor'da top koşturan eski Fenerbahçeli futbolcu Salih Uçan'ın peşine düştüğü öğrenildi.

İLK HEDEF DEVRE ARASI

Sezon sonunda kulübüyle sözleşmesi sona erecek olan 26 yaşındaki oyuncuyu devre arasında transfer etmek isteyen yönetim, Alanya ekibiyle parada anlaşamazsa oyuncuyu ligler bitince bedavaya kadrosuna katacak.

REGİSTA İSTİYORDU

Savunmanın önünde top dağıtacak bir isim arayan ve sezon başından bu yana sık sık 'Regista' (Defans önünde oynayan oyun kurucu) vurgusu yapan 68 yaşındaki teknik adam, bu boşluğu Salih ile doldurmayı düşünüyor.

SALİH DE GELMEK İSTİYOR

Fenerbahçe ve Roma maceralarının ardından, yıllar sonra yeniden büyük takımda oynama şansı bulacağı için mutlu olan Salih'in, Galatasaray'a gelmeyi çok istediği öğrenildi.

Tarafların kısa süre içerisinde masaya oturması bekleniyor.