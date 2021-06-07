Salih Uçan Alanyaspor'a veda etti

Salih Uçan, Alanyaspor'dan ayrıldığını açıkladı.

Bu sezon Salih Uçan, Alanyaspor'da performansıyla büyük kulüplerin radarına girmişti.

Başarılı oyuncunun adı son zamanlarda Beşiktaş ile anılıyor. Siyah-beyazlı ekiple 3 yıllık kontrat yapılacak olan 27 yaşındaki orta saha, transfer sezonunun başlamasıyla birlikte resmi sözleşmeyi imzalayarak takıma katılacak.





ALANYASPOR'A VEDA ETTİ

Beşiktaş ile imzaya çok yakın olan Salih, Alanyaspor'dan ayrıldığını sosyal medyadan duyurdu.

Uçan, Twitter hesabından yaptığı açıklamayı, "Bana kattığınız her şey için çok teşekkür ederim." notuyla paylşatı.

Salih Uçan'ın veda mesajı;

3 GOL 7 ASİST

Alanyaspor formasıyla bu sezon lig ve kupa maçları olmak üzere toplamda 40 maça çıkan Salih Uçan, 3 gol 7 asistlik bir performans gösterdi.