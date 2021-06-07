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    Salih Uçan Alanyaspor'a veda etti

    Salih Uçan Alanyaspor'a veda etti

    Salih Uçan, Alanyaspor'dan ayrıldığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 07.06.2021 - 10:34
    • Güncelleme : 07.06.2021 - 12:58
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    Bu sezon Salih Uçan, Alanyaspor'da performansıyla büyük kulüplerin radarına girmişti.

    Başarılı oyuncunun adı son zamanlarda Beşiktaş ile anılıyor. Siyah-beyazlı ekiple 3 yıllık kontrat yapılacak olan 27 yaşındaki orta saha, transfer sezonunun başlamasıyla birlikte resmi sözleşmeyi imzalayarak takıma katılacak.

    Salih Uçan Alanyaspor a veda etti #1

    ALANYASPOR'A VEDA ETTİ

    Beşiktaş ile imzaya çok yakın olan Salih, Alanyaspor'dan ayrıldığını sosyal medyadan duyurdu.

    Uçan, Twitter hesabından yaptığı açıklamayı, "Bana kattığınız her şey için çok teşekkür ederim." notuyla paylşatı.

    Salih Uçan'ın veda mesajı;

    Salih Uçan Alanyaspor a veda etti #2

    3 GOL 7 ASİST

    Alanyaspor formasıyla bu sezon lig ve kupa maçları olmak üzere toplamda 40 maça çıkan Salih Uçan, 3 gol 7 asistlik bir performans gösterdi.

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