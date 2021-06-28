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    Salih Uçan: Beşiktaş'la anlaştım

    Salih Uçan: Beşiktaş'la anlaştım

    Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Salih Uçan, "Beşiktaş ile prensip anlaşmasına vardım." ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 28.06.2021 - 19:33
    • Güncelleme : 28.06.2021 - 20:12
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    Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'la yapılan anlaşmanın ardından Emre Kocadağ, Salih Uçan'la anlaştıklarını açıklamıştı.

    Genç oyuncu bugün Tivibu Spor'a açıklamalarda bulundu. Uçan yaptığı açıklamada, Kocadağ'ın sözlerini doğruladı.

    Uçan açıklamasında, "Beni en çok isteyen kulüp Beşiktaş oldu. Diğer kulüpler de istediler ama en çok böyle Salih'e ihtiyacımız var gibi söyleyen, transfer sürecini en güzel yürüten Beşiktaş oldu.

    Salih Uçan: Beşiktaş la anlaştım #1

    "BEŞİKTAŞ'LA PRENSİP ANLAŞMASINA VARDIM"

    Transfer sürecimde Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un ilgisi oldu. Bu onur verici. Beşiktaş ile prensip anlaşmasına vardım. Menajerim yönetiyor, %100 bitti diyemiyorum. Son işlemler kaldı." ifadelerini kullandı.

    Salih Uçan: Beşiktaş la anlaştım #2

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