Salih Uçan'a Çizme'den talip çıktı Beşiktaş'ta sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Salih Uçan için yeni bir talip ortaya çıktı. İtalya Serie A'nın köklü ekiplerinden biri, milli oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçti.

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Beşiktaş'ın sezon sonunda bitecek olan kontratını uzatmak için Salih Uçan ile görüşmelerde bulunduğu ancak henüz bir anlaşmaya varamadığı bildiriliyor.

Bu durum üzerine harekete geçen İtalya Serie A takımlarından Udinese, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu için talip oldu.

Udinese'nin Salih'in durumunu yakından takip ettiği ve Beşiktaş'la bağlarını koparması halinde sezon sonunda oyuncuya teklifte bulunacağı belirtiliyor.

31 maçta 4 gol 5 asist

Daha önce Roma'da da forma giyen deneyimli oyuncunun da İtalya'ya geri dönmeye olumlu baktığı ifade ediliyor.

Salih Uçan, bu sezon Beşiktaş formasıyla 31 resmi maçta mücadele etti ve bu karşılaşmalarda 4 gol atıp 5 asist yaparak takımına katkı sağladı.