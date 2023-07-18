Salih Uçan'a İtalyan talip! İlk temas kuruldu

Beşiktaş'ın başına Şenol Güneş'in geçmesiyle birlikte performansını artıran Salih Uçan için Serie A ekiplerinden Sassuolo'nun ilgilendiği iddia edildi.
İtalyan spor haber sitesi Calciomercato'nun haberine göre, Beşiktaş forması giyen milli futbolcu Salih Uçan için Sassuolo harekete geçti.
Sassuolo'nun Davide Frattesi'yi İnter'e göndermesi sonrası orta sahadaki boşluğu, Beşiktaş'ın başarılı orta sahası ile doldurmak istediğii iddia edildi.
Transfer listesinin üst sıralarında
29 yaşındaki tecrübeli futbolcu Salih Uçan'ın, yeşil-siyahlı ekibin transfer listesinde en üst sıralarda yer aldığı ve önümüzdeki günlerde siyah-beyazlı ekibin kapısının çalınacağı ifade edildi.
Salih Uçan'ın Kara Kartal ile sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.