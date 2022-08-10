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    Samatta, Genk yolunda

    Fenerbahçe'nin yollarını ayırmayı düşündüğü Mbawana Samatta’nın yeni takımı belli oluyor. İddiaya göre Samatta'nın transferi için Genk, Fenerbahçe ile her konuda anlaşmaya vardı.
    • 10.08.2022 - 09:09
    • Güncelleme : 10.08.2022 - 10:05
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    Samatta, Genk yolunda

    Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe’de takımdan ayrılacak olan isimlerde netleşmeye başladı. Yeni sezonda kadroda düşünülmeyen futbolculardan olan Mbawana Samatta’nın yeni takımı belli oluyor.

    Sporx’in haberine göre, Tanzayalı oyuncunun eski kulübü Genk, Samatta’nın kiralık transferi için sarı-lacivertliler ile anlaşmaya vardı. İki taraf arasında giderilecek son pürüzlerden sonra 29 yaşındaki forvetin transferi resmileşecek.

    Samatta, Genk yolunda #1

    Eski takımına geri dönüyor

    Samatta, kariyerinde daha önce de 2016-2020 yılları arasında Genk'te forma giymişti.

    6 milyon euroya transfer olmuştu

    Fenerbahçe'nin, İngiliz ekibi Aston Villa'dan 6 milyon euro bonservis ücreti karşılığında transfer ettiği Samatta'nın sarı-lacivertli kulüple 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.


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